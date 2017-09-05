Строительство храма Святителя Луки при горбольнице в Пскове обсудили на заседании попечительского совета

17:38, 05 сентября 2017, ПАИ

Очередное заседание попечительского совета по строительству храма Святителя Луки при Псковской городской больнице состоялось в администрации Псковской области сегодня, 5 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Напомним, председателем попечительского совета является первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова.

Как рассказал членам Совета представитель подрядчика ООО «Центр строительных систем» Михаил Кузьменко, в настоящий момент заканчивается кладка стен нового храма и строители приступают к возведению сводов. Также в планах установка окон, дверей и купола, внутренняя отделка помещений. Инженерные сети (электричество, теплоснабжение) уже подведены. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на март 2018 года.

«Возведение православного храма сейчас осуществляется в основном на народные пожертвования», - отметил настоятель храма Анастасии Узорешительницы отец Евгений Ковалев. В храмах региона установлены кружки и ящики для сбора средств, организована благотворительная продажа именных кирпичей, проводятся благотворительные акции в Псковской областной филармонии и другие мероприятия. За год на возведение храма Святителя Луки удалось собрать более 2,6 млн рублей. «Мы учитываем каждую копейку с помощью подписных листов, которые прикладываются к кассовой книге», — подчеркнул отец Евгений.

Строительство домовой церкви на территории лечебного учреждения началось в 2016-м году по инициативе жителей города и пациентов больницы, которую поддержали губернатор Псковской области Андрей Турчак и митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

Домовая церковь строится во внутреннем дворе Псковской городской больницы, между хирургическим и терапевтическим корпусами. С основным зданием больницы храм будет связан крытым переходом. Также у него будет отдельный вход со стороны главного въезда на территорию больничного комплекса.

Эскиз здания храма Святителя Луки создан коллективом авторов во главе с главным архитектором Пскова Сергеем Кондратьевым. Архитектура здания соответствует псковским традициям. Храм будет кирпичным, одноглавым.

По окончании строительства в церкви планируют разместить частицы святых мощей Святителя Луки, которые были переданы в Псковскую область митрополитом Крымским и Симферопольским Лазарем.

Напомним, что архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) был хирургом, профессором медицины, лауреатом Сталинской премии, автором более 40 научных работ, а также духовным писателем и проповедником. Он причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.