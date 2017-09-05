Губернатор посоветовал островским школьникам больше читать

17:41, 05 сентября 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 5 сентября, в рамках рабочего визита в Островский район посетил Воронцовскую среднюю общеобразовательную школу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, глава региона осмотрел учебные помещения и оценил недавно отремонтированный спортивный зал.

В спортзале провели косметический ремонт и приобрели комплексные тренажеры и шведские стенки. Андрей Турчак поручил администрации Островского района заменить также баскетбольные корзины, но в целом, по словам губернатора, после ремонта «зал выглядит прекрасно».

Андрей Турчак также пообщался со старшеклассниками, которые в момент его визита проводили тренировку. Ребята рассказали, что они входят в состав футбольной команды, которая занимает второе место в районе. «Это хороший результат», — похвалил губернатор и пожелал футболистам дальнейших успехов.

Директор школы Вера Никандрова рассказала губернатору о дальнейших планах по ремонту и реконструкции образовательного учреждения. Так, планируется перенести внутрь школы столовую, которая сейчас находится в 100 метрах от здания. Под пищеблок будут выделены бывшие кабинеты истории и мастерской. На эти цели требуется 1,8 млн рублей. Проектная документация уже разработана, а также составлен список дополнительного оборудования. Андрей Турчак поручил руководителю учреждения предоставить смету работ в Управление капитального строительства администрации области с тем, чтобы уже следующим летом можно было выполнить необходимые работы.

губернатор также спросил у директора школы, сколько в здании туалетов. «Один для мальчиков и один для девочек», — ответила Вера Никандрова. После осмотра уборных Андрей Турчак дал поручение Государственному управлению образования Псковской области предусмотреть установку в санузлах разделительных перегородок.

Во время обхода губернатор встретил учащихся 10-го класса, у которых он поинтересовался, как они планируют продолжить свое обучение. Две девушки ответили, что хотят связать свою жизнь с экономикой и медициной. Андрей Турчак рассказал школьницам, что в Псковском государственном университете со следующего года начинается набор на факультет «Лечебное дело». «У вас есть два года. Не для того, чтобы думать, а чтобы готовиться», — сказал он.

Глава региона также заглянул на урок русского языка и литературы в 5-м классе и спросил у ребят об их любимых писателях. «Пушкин, Есенин и Чехов», — ответили дети. «Читайте больше, чтение развивает», — посоветовал школьникам Андрей Турчак. Он также поздравил ребят с началом учебного года и пожелал успехов в учебе.

Добавим, что в Воронцовской школе сейчас обучается 71 человек, трудятся 13 педагогов, 9 из них награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. В двух филиалах учреждения — школе в деревне Шики и дошкольном отделении в селе Воронцово — учатся еще 66 ребят.