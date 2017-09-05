Российский сенатор предлагает ввести запрет запрета на двойное гражданство для доверенных лиц на выборах
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предлагает ввести запрет на двойное гражданство для доверенных лиц на выборах в России, пишет ТАСС.
«Нам очень внимательно надо посмотреть на такое понятие, как доверенное лицо кандидата на выборах. Российское законодательство не запрещает быть доверенным лицом гражданам, имеющим двойное гражданство», - заявил Андрей Климов. «Сам кандидат не может иметь двойное гражданство, но почему доверенное лицо может иметь, я не совсем понимаю. Ищем подходы, чтобы ограничить», - добавил он.
По мнению сенатора, ограничения должны коснуться выборов президента РФ, губернаторов и региональных парламентов.