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Общество

Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена

«Новый состав совета директоров ОАО «Псковжилстрой» на основании моего представления сейчас рассматривает вопрос о необходимости дополнительных ограничений в компетенцию гендиректора, которые бы позволили не допускать сомнительные сделки», - заявил в комментарии Псковскому агентству информации заместитель губернатора Максим Жаворонков.

Напомним, сегодня, 5 сентября, Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении исковых требований прокурате региона, которая требовала признать приватизацию государственной компании Псковжилстрой незаконной. При этом в ходе судебного процесса не рассматривался вопрос законности выделения земельных участков генеральным директором компании своим работникам. Однако в администрации Псковской области эти сделки и без судебного решения считают незаконными, подчеркнул Максим Жаворонков. 

«На основании решения Контрольного управления администрации ранее предоставленные земельные участки были возвращены сотрудниками «Псковжилстроя» в собственность компании», - напомнил вице-губернатор.

Напомним, «Псковжилстрой» после приватизации продолжает оставаться  компанией со стопроцентным государственным участием.

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