В Острове открыли новую современную спортивную площадку

18:05, 05 сентября 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 5 сентября, принял участие в торжественной церемонии открытия новой спортивной площадки в средней школе № 7 им. В. Н. Пушкарева в Острове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, объект построен по программе «Газпром - детям» в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и энергетической компанией.

«Это самый лучший подарок к наступившему учебному году — полноценный стадион, который включает футбольную и баскетбольную площадки, площадки для игровых видов спорта и сдачи норм ГТО. Хочется пожелать, чтобы это спортивное ядро было центром для занятий спортом не только учащихся школы, но и жителей города Остров», - сказал Андрей Турчак.

Губернатор выразил слова благодарности компании «Газпром», которая выступила инвестором строительства аналогичных спортплощадок в восьми районах области, и подрядчику – за качественно выполненную работу.

Отдельные слова признательности он высказал в адрес руководства Островского района за внимание к физкультуре и спорту, популяризации комплекса ГТО. Андрей Турчак отметил, что движение ГТО в Псковской области динамично развивается, и среди 27 тыс его участников есть и представители Острова. Троим из них — двум ученицам школы № 7 и учителю физкультуры – губернатор Андрей Турчак и директор Лилия Панчук вручили в рамках церемонии золотые значки ГТО.

Приглашенная на торжественное мероприятие чемпионка области по лыжным гонкам, выпускница школы № 7 Светлана Вяткина выразила уверенность в том, что теперь ребята будут ходить на уроки физкультуры с удовольствием. «Как сестра первоклассницы я рада, что у нее будут такие условия для занятий спортом», — сказала она и поблагодарила губернатора и компанию «Газпром» за подарок.

Спортивная площадка в Острове сдана в эксплуатацию одной из первых. Покрытие на стадионе сделано из резиновой крошки, а на футбольном поле уложен искусственный газон. Здесь есть беговые дорожки, дорожки с прыжковой ямой, универсальная площадка для волейбола и баскетбола, гимнастические сооружения (турники, брусья).

Аналогичные физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа откроются в Гдовском, Псковском, Усвятском, Красногородском, Пыталовском, Себежском и Палкинском районах.

Стоимость проекта оценивается в 16 млн рублей.