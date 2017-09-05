Игорь Иванов: «Родина» сделает заброшенные властями микрорайоны комфортными для жизни!

18:14, 05 сентября 2017, ПАИ

Кандидаты в депутаты Псковской городской Думы от партии «Родина» продолжают активную агитацию среди псковичей, проводя встречи с горожанами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, сегодня, 5 сентября, прошла очередная встреча кандидата в депутаты Псковской городской Думы по округу № 3, председателя обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игоря Иванова с гражданами, проживающими в микрорайоне Любятово.

Как сообщили ПАИ в региональном отделении партии «Родина», стратегия непосредственного контакта с избирателями даёт свои политические плоды, и всё больше и больше граждан пойдут на выборы и проголосуют за кандидатов от партии «Родина».

На сегодняшней встрече кандидата от партии «Родина» Игоря Иванова и жителей Любятово, поднимались жизненно важные и злободневные для микрорайона вопросы.

Со слов Игоря Иванова, микрорайон Любятово, входящей в избирательный Округ № 3, является одним из запущенных территорий города Пскова. «Здесь живут замечательные люди, люди, всю жизнь отдавшие за развитие Пскова, но, к сожалению забытые действующими властями. Псковичи так мне и говорят: «Мы живём как в XIX веке, ни дорог, ни уличного освещения, ни тротуаров, ямы у домов такие, что можно утонуть. Мы каждый раз до этого верили кандидатам от власти, но они после выборов о нас сразу забывают и появляются в нашем микрорайоне, только перед новыми выборами», - рассказал Игорь Иванов.

По его словам, «у людей очень минимальная информация, о предстоящих выборах 10 сентября. Такое чувство, что власть не хочет большой явки, и поэтому скупо даёт информацию о дне голосования. После наших встреч, мои земляки точно пойдут на выборы, и самое главное, разочаровавшись от партии власти и псевдо оппозиции в лице парламентских партий, будут голосовать за партию «Родина».

«Людям нравится наша Программа, где мы будем исполнять наказы простых людей, такие как проведение ревизии придомовых территорий, ремонт дорог и тротуаров, особенно вдоль главной дороги Любятово по ул. Н. Васильева, создание приёмных депутата при каждом домовом комитете с бесплатной юридической консультацией, помощниками депутата будут активные граждане, председатели домкомов. Люди просят создать комфортные места отдыха и даже мини пляж на реке Пскова, которая нравится Псковичам из за своей чистой воды, в отличии от реки Великая. Необходимо поставить опорный пункт МВД, а так же привлекать на дежурства с органами правопорядка членов ДНД, так как район является криминогенным», - заверил он.

«Мы покажем достойный результат на предстоящих выборах, создадим в городской Думе боевую и работоспособную фракцию «Родина» и будем решать вопросы конструктивно и самое главное позитивно для всех нас – простых людей. Партия «Родина» наведёт порядок в городской Думе и сделает заброшенные властями микрорайоны, такие как Любятово, комфортными для проживания!» - заявил кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3, Игорь Евгеньевич Иванов.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.