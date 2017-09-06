Ставки по ипотеке снизились до исторического минимума

08:32, 06 сентября 2017, ПАИ

В июне 2017 года ипотека выдавалась в среднем под 11,1%, что является минимумом за всю историю наблюдения месячных ставок, которые начались в январе 2009 года. Об этом пишет газета «Известия».

По данным Банка России, это произошло из-за снижения инфляции, ключевой ставки ЦБ и ценовой политики госбанков.

Благодаря снижению ставок по ипотеке, стало возможным ее рефинансирование, отмечают банкиры.

«Сейчас рынок недвижимости и ипотеки вернулся на докризисный уровень: восстанавливается спрос и доступность жилья, ипотечные ставки планомерно снижаются, улучшаются неценовые условия получения ипотечных кредитов», — сказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

По мнению руководителя управления маркетинга ипотечного банка «ДельтаКредит» Алексея Тартышева, в скором времени средняя ставка по ипотеке может упасть до однозначных величин.