Минздрав продлит больничный для родителей детей, страдающих тяжелыми заболеваниями

09:04, 06 сентября 2017, ПАИ

Министерство здравоохранения РФ подготовило приказ о продлении срока больничного для родителей детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией. Об этом пишет газета «Известия».

Предполагается, что документ устранит сложности в получении листка временной нетрудоспособности, а также соответствующего денежного пособия для всех родителей с детьми-инвалидами в возрасте от 15 до 18 лет. По словам представителей Минздрава, до сих пор права этой категории граждан систематически нарушались.

Ведомство разработало проект приказа «О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н». Изменения необходимы для приведения нормативно-правовой базы в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

«Отметим, что ранее у таких граждан могли возникать сложности в получении ими больничного, а также пособия по временной нетрудоспособности в случаях ухода за тяжелобольными детьми в возрасте от 15 до 18 лет. Указанный проект направлен на устранение всех подобных сложностей»,— пояснили в пресс-службе министерства.

Документ предусматривает увеличение продолжительности выплаты пособия по временной нетрудоспособности в случаях ухода за тяжелобольными детьми. В связи с этим предлагается установить право родителей всех детей-инвалидов на получение социальных выплат в случае болезни ребенка до достижения им совершеннолетия. Также планируется увеличить с 15 лет (как это предусмотрено законом сейчас) до 18 возраст оказания поддержки родителям тяжелобольных детей других, ранее не входивших в этот перечень категорий. В том числе детей, проживающих в зоне радиационного заражения.