Построить магазин на месте аварийного здания планируется в Пожарном переулке в Пскове
5 сентября в Псковской городской Думе прошли публичные слушания под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Вопрос касался предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства в Пожарном переулке, 15. Заявитель планирует демонтировать аварийное здание, находящееся у него на праве собственности, и построить на этом месте продовольственный магазин.
Инициатива получила положительные рекомендации членов оргкомитета публичных слушаний.