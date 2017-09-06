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Общество

Построить магазин на месте аварийного здания планируется в Пожарном переулке в Пскове

5 сентября в Псковской городской Думе прошли публичные слушания под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Вопрос касался предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства в Пожарном переулке, 15. Заявитель планирует демонтировать аварийное здание, находящееся у него на праве собственности, и построить на этом месте продовольственный магазин.

Фото pskovgorod.ru

Инициатива получила положительные рекомендации членов оргкомитета публичных слушаний.

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