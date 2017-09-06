Бесплатную выездную флюорографию проведет городская поликлиника на Запсковье

09:33, 06 сентября 2017, ПАИ

В сентябре Псковская городская поликлиника проведет выездную бесплатную флюорографию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении здравоохранения.

11 и 12 сентября с 9:00 до 12:00 медики будут ждать псковичей на Сиреневом бульваре, 9; 13-15 сентября в те же часы — на Индустриальной, 8; 18-19 сентября в то же время — на улице А. Алёхина, 10.

Желающим пройти флюорографию при себе нужно иметь паспорт и полис.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 53-62-14 (отделение профилактики) и 53-49-42 (приемная главного врача).