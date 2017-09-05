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Псковский суд рассмотрит дело обвиняемого в контрабанде 350 килограммов гашиша гражданина Литвы

Гражданин Литвы обвиняется в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наркотических средств в особо крупном размере и попытке их сбыта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По версии следствия, иностранец, работая водителем большегрузного автомобиля, в октябре 2016 года на территории Испании спрятал 3600 плиток гашиша массой более 350 кг в специально приспособленных тайниках рамы транспортного средства, которым управлял.

После пересечения в ноябре 2016 года таможенной границы Российской Федерации на международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе наркотик обнаружили сотрудники Псковской таможни и изъяли из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

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