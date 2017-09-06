Нетрезвого водителя «Мерседеса» в очередной раз остановили псковские сотрудники ГИБДД

09:36, 06 сентября 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

5 сентября около 18:00 у дома по улице Маргелова полицейские остановили автомобиль «Мерседес». Выяснилось, что машиной управлял 42-летний пскович, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности

