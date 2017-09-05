Москва направила в Совбез ООН резолюцию о миротворцах на Донбассе, Берлин назвал это шагом к отмене санкций

09:37, 06 сентября 2017, ПАИ

Во вторник, 5 сентября, Россия направила председателю Совета безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юно-востоке Украины, подразумевающую направление на Донбасс международных миротворцев. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на российского постпреда при ООН Василия Небензя.

Сообщается, что в ближайшее врем должны начаться консультации по обсуждению резолюции на уровне экспертов, а затем и постпредов.

При это глава МИД Германии Зигмар Габриэль уже поддержал инициативу Москвы, заявив: «Если бы у нас получилось с «голубыми касками», то это стало бы первым значительным шагом к отмене санкций против РФ. [...] «Было бы хорошо, если бы мы начали говорить о новой форме разрядки и восточной политики в Германии и Европе. [...] С предложением о размещении миротворцев на Украине Россия осуществила изменение своей политики на Украине. Мы не должны этот момент проморгать».