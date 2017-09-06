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Общество

На 30% выросло число поездок российских граждан за рубеж

Число поездок российских граждан за рубеж с января по июнь 2017 года выросло на 30%, составив 17,1 млн, сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. 

«За январь-июнь количество поездок за рубеж увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 17,1 млн. И это реальный рывок, первый за три года: в первом полугодии 2016 года показатель был ниже на 13%, а в 2015-м снижение по сравнению с первым полугодием 2014 было 24%», — сообщила она.

В первую пятерку самых популярных у россиян направлений вошли Абхазия, Турция, Финляндия, Казахстан и Украина. При этом турпоток в Абхазию вырос с 1,54 до 1,67 млн (плюс 8%), в Турцию – в 10 раз, со 168 тысяс до 1,63 млн. Такой прирост по Турции связан с тем, что в первом полугодии прошлого года страна была закрыта для организованного туризма из России. На третьем месте Финляндия, турпоток туда вырос на 18%, с 1,26 млн до 1,54 поездок. В Казахстан съездили 1,28 млн россиян, на Украину – 999 тысяч (прирост – 22%).

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