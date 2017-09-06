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Спорт

8 сентября «Псков-747» сыграет на выезде с аутсайдером, а «Луки-Энергия» — дома с лидером

В пятницу, 8 сентября, команды из Пскова и Великих Лук «Псков-747» и «Луки-Энергия» проведут очередные матчи в группе «Запад» ФОНБЕТ-Первенстве России среди команд клубов ПФЛ в группе. При этом псковичи сыграют на выезде против аутсайдера — старейшего футбольного клуба страны «Знамя Труда» из Орехово-Зуево (начало матча в 17:30), а великолучане примут дома лидера группы — московским «Чертаново».

Отметим, на данным момент «Чертаново» занимает 1-ю строчку турнирной таблицы с 19 очками (6 побед, 1 ничья и 0 поражений, разница забитых и пропущенных мячей 17-5 (+12)), «Луки-Энергия» — 7 строчку с 11 очками (3, 2, 2, разница 5-3 (+2)), «Псков-747» — 10 строчку с 7 очками (2, 1, 4, разница 4-10 (-6)), а «Знамя Труда» — 14 строчку с 3 очками (1, 0, 6, разница 5-22 (-17)).

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