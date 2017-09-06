Два человека пострадали в ДТП на трассе Опочка - Красногородск

10:07, 06 сентября 2017, ПАИ

5 сентября в Псковской области зарегистрировано одно ДТП, в котором ранения различной степени тяжести получили два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 8:42 Красногородском районе на 30 км автодороги Опочка - Красногородск водитель «Шевроле Ланос» при выполнении поворота налево (на АЗС) не уступил дорогу ВАЗ-2112 и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель ВАЗ-2112 получил незначительные травмы, женщина-пассажир ВАЗ-21124 с полученными травмами госпитализирована.

Кроме того, в этот день задержано четыре водителя в нетрезвом состоянии.