В день выборов 10 сентября в Пскове будет работать инфоцентр облизбиркома

10:14, 06 сентября 2017, ПАИ

В Единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 часов традиционно начнет работу информационный центр Избирательной комиссии Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, в течение всего дня сюда будет поступать самая оперативная информация о голосовании на выборах в регионе.

Данные о явке избирателей и об итогах голосования будут поступать в информационный центр из территориальных избирательных комиссий области по каналам ГАС «Выборы» и транслироваться на мониторе в режиме реального времени. В Центре будет установлена специальная видеостена, на которой онлайн можно наблюдать, как проходит голосование на избирательных участках, где установлено видеонаблюдение.

Работу информационного центра откроет председатель облизбиркома Николай Цветков, который проинформирует об избирательных кампаниях, которые проходят в регионе в единый день голосования. В рамках работы информационного центра предусмотрены выступления членов избиркомов, представителей правоохранительных органов и общественных организаций, учебных учреждений, должностных лиц органов исполнительной власти.

В течение всего дня в инфоцентре будет работать общественная «горячая линия» связи с избирателями избирателей 8 (900) 995-64-01.

В 22:00 информационный центр закончит свою работу.