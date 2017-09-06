До 1 октября федеральные льготники Псковской области должны определиться с выбором социального пакета

10:17, 06 сентября 2017, ПАИ

Федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг (НСУ), могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

С 1 февраля 2017 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 048,97 рубля в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами – 807,94 рубля;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

«Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения. Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление Пенсионный фонд – или в клиентской службе, или через личный кабинет на сайте ПФР», - уточнили в пресс-службе.