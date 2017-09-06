Воинское захоронение на Колхозной будет благоустроено в Великих Луках
В Великих Луках будет благоустроено мемориальное воинское захоронение на улице Колхозной. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Максимальная цена контракта составляет 1 млн 112 тыс. 133 рубля, источник финансирования — областной и городской бюджеты.
Техническим заданием предусмотрен демонтаж существующих монументов с последующей транспортировкой к месту складирования и установка новых. Также подрядчик должен позаботиться о ремонте покрытия дорожки, устройстве бордюра и газона.
Аукцион назначен на 22 сентября. Срок выполнения работ — 28 дней с момента заключения муниципального договора.