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Общество

Воинское захоронение на Колхозной будет благоустроено в Великих Луках

В Великих Луках будет благоустроено мемориальное воинское захоронение на улице Колхозной. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 112 тыс. 133 рубля, источник финансирования — областной и городской бюджеты.

Техническим заданием предусмотрен демонтаж существующих монументов с последующей транспортировкой к месту складирования и установка новых. Также подрядчик должен позаботиться о ремонте покрытия дорожки, устройстве бордюра и газона.

Аукцион назначен на 22 сентября. Срок выполнения работ — 28 дней с момента заключения муниципального договора.

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