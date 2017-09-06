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Общество

Объявлен повторный конкурс на издание монографии «Памятники природы Псковской области»

До 1 декабря 2017 года планируется издание монографии «Памятники природы Псковской области». На сайте госзакупок объявлен повторный конкурс на услуги по комплексной характеристике региональных памятников природы, подготовке и выпуску научного труда.

Заказчиком выступает областной комитет по природопользованию и охране окружающей среды. Начальная цена контракта - 1 млн 250 тыс. рублей.

Исполнителю предстоит заняться обзором, анализом и обобщением сведений, содержащихся в научных публикациях, отчетах о научно-исследовательской работе, базах данных, коллекционных материалах за период до этот год (включительно), касающихся памятников природы на территории региона. В итоге тиражом 700 экземпляров должна выйти в свет вышеназванная монография.

В перечень особо охраняемых природных территорий Псковской области входят: валун «Камешек», гора Судома, западный берег Псковского озера, каньонообразный участок долины реки Великой, озера Городновское, Локно, Навережское, Сево, Узкое (Петровское), Полисто, Велино и Долгое, острова Семск и имени И. С. Белова, Снетогорско-Муровицкий памятник природы, Изборско-Мальская долина, Сороковой бор, урочище Заозерье.

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