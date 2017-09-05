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Политика

Россия предлагает Японии построить мост от Хоккайдо до Сахалина

Россия предлагает Японии рассмотреть возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина, заявил в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-премьер страны Игорь Шувалов. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы по доведению до тихоокеанского побережья железной дороги и построения такого сложного перехода от материка до Сахалина. В таком случае это даст ещё дополнительную возможность использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, и Япония при этом станет континентальной державой», — рассказал он.

По словам Шувалова, при реализации проекта можно использовать новые технологии и избежать больших затрат.

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