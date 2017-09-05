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Экономика

Транзит более 17 тонн субпродуктов запрещен в Себежском районе

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен транзит из Калининградской области в Калужскую более 17 тонн свиных замороженных субпродуктов, произведенных ОО «Прогресс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Причиной запрета стали нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», обнаруженные в сопроводительных документах на груз.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено.

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