Транзит более 17 тонн субпродуктов запрещен в Себежском районе

10:44, 06 сентября 2017, ПАИ

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен транзит из Калининградской области в Калужскую более 17 тонн свиных замороженных субпродуктов, произведенных ОО «Прогресс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стали нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», обнаруженные в сопроводительных документах на груз.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено.