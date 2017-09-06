Первый зампрокурора области встретится с жителями Новоржевского района

12:55, 06 сентября 2017, ПАИ

В сентябре первый заместитель прокурора Псковской области Эльмира Канаева организует личный прием граждан в Новоржевском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Встреча пройдет в прокуратуре района по адресу: город Новоржев, улица Карла Маркса, 50.

Желающим прийти на прием в срок до 15 сентября необходимо обратиться к прокурору Новоржевского района Сергею Романенкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.