Первый зампрокурора области встретится с жителями Новоржевского района
В сентябре первый заместитель прокурора Псковской области Эльмира Канаева организует личный прием граждан в Новоржевском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Встреча пройдет в прокуратуре района по адресу: город Новоржев, улица Карла Маркса, 50.
Желающим прийти на прием в срок до 15 сентября необходимо обратиться к прокурору Новоржевского района Сергею Романенкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.