ФК «Луки-Энергия» организует для своих болельщиков выезд в Псков

11:15, 06 сентября 2017, ПАИ

ФК «Луки-Энергия» организует для своих болельщиков выезд на матч с командой «Псков-747», который состоится 16 сентября в 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Всего планируется принять 30 заявок. Стоимость билета на игру в рамках 9-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018 годов составляет 500 рублей.

Выезд из Великих Лук намечен на 9:00 16 сентября. Транспорт отправляется с площади Ленина. Обратно болельщики поедут сразу после матча, прибытие — в 23:00.

Для подачи заявки на выезд необходимо отправить сообщение на электронный адрес: vluki_fc60@mail.ru «Выезд-Псков», указать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, контактный номер телефона. Заявки принимаются строго до 17:00 15 сентября.

Также можно оформить заявку лично 8-го сентября в день матча с «Чертаново» за полчаса до его начала, обратиться следует в сектор № 13 к Артёму Долотову, телефон 911-390-12-54.

«На выезд не допускаются лица младше 14 лет без сопровождения родителей!» - добавили организаторы.