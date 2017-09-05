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Культура

Псковский театр запускает новую акцию «Щедрые среды»

Псковский театр драмы запускает новую акцию «Щедрые среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Несколько раз в сезон в рамках театральной афиши можно будет приобрести билеты по специальной цене. Акция будет действовать по средам. Сегодня со скидкой — за 300 рублей - можно купить первые 10 билетов на спектакль «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». Показ состоится 6 сентября в 19:00 на малой сцене.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Билеты по акции доступны только при покупке в кассе театра на улице Пушкина, 13.

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