Псковский театр запускает новую акцию «Щедрые среды»

11:30, 06 сентября 2017, ПАИ

Псковский театр драмы запускает новую акцию «Щедрые среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Несколько раз в сезон в рамках театральной афиши можно будет приобрести билеты по специальной цене. Акция будет действовать по средам. Сегодня со скидкой — за 300 рублей - можно купить первые 10 билетов на спектакль «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». Показ состоится 6 сентября в 19:00 на малой сцене.

Билеты по акции доступны только при покупке в кассе театра на улице Пушкина, 13.