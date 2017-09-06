0
12:22
Более 5 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
11:11
Объявлен повторный конкурс на издание монографии «Памятники природы Псковской области»
09:46
На 30% выросло число поездок российских граждан за рубеж
09:04
Минздрав продлит больничный для родителей детей, страдающих тяжелыми заболеваниями
18:05
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
17:50
Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена
17:41
Губернатор посоветовал островским школьникам больше читать
Еще новости
Общество

Светлана Седунова: Мы долго не обращали внимания на формирование предпринимательской культуры у детей

«Мы долго не обращали внимания на формирование предпринимательской культуры у детей. В итоге они не очень понимают, какие предпринимательские идеи можно приложить к своему региону», - заявила директор АНО «Центр инноваций социальной сферы» Светлана Седунова в ходе пресс-конференции, посвященной старту в Псковской области федерального проекта «Ты – предприниматель». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает из пресс-центра газеты «Псковская правда».

По словам Светланы Седуновой, в этом году в рамках проекта обучение для школьников будет проходить в Великих Луках, в Стругах Красных, Острове, Пскове. В областном центре этим займутся в 10-й школе и инженерно-лингвистической гимназии.

«Идей у старшеклассников много, нам необходимо научить воплощать их», – пояснила она. По словам Светланы Седуновой, «образовательные программы готовы - это интерактивные занятия, тренинги». «Это не просто теоретические занятия, но программа, построенная на основе потребностей нашего региона, чтобы это было максимально практикоориентированно, чтобы дети поняли, что они и здесь могут реализоваться, не уезжая в другие регионы», - добавила директор Центра инноваций социальной сферы.

Отметим, программа «Ты – предприниматель» на федеральном уровне сопровождается и контролируется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Ее цель – развитие молодежного предпринимательства в России. Задачи программы - популяризация предпринимательства и вовлечение молодых людей в бизнес; бесплатное обучение созданию и развитию своего бизнеса; создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки выхода на рынок; государственная поддержка начинающих молодых предпринимателей. Участники программы - молодые люди в возрасте  до 30 лет, желающие создать собственный бизнес.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 5 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
06 сентября 2017
Более 5 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
Объявлен повторный конкурс на издание монографии «Памятники природы Псковской области»
06 сентября 2017
Объявлен повторный конкурс на издание монографии «Памятники природы Псковской области» 1
На 30% выросло число поездок российских граждан за рубеж
06 сентября 2017
На 30% выросло число поездок российских граждан за рубеж
Минздрав продлит больничный для родителей детей, страдающих тяжелыми заболеваниями
06 сентября 2017
Минздрав продлит больничный для родителей детей, страдающих тяжелыми заболеваниями
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
05 сентября 2017
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена
05 сентября 2017
Максим Жаворонков: Компетенция гендиректора Псковжилстроя будет ограничена 6
Губернатор посоветовал островским школьникам больше читать
05 сентября 2017
Губернатор посоветовал островским школьникам больше читать 2
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
05 сентября 2017
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)

Идет загрузка...