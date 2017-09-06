Светлана Седунова: Мы долго не обращали внимания на формирование предпринимательской культуры у детей

11:30, 06 сентября 2017, ПАИ

«Мы долго не обращали внимания на формирование предпринимательской культуры у детей. В итоге они не очень понимают, какие предпринимательские идеи можно приложить к своему региону», - заявила директор АНО «Центр инноваций социальной сферы» Светлана Седунова в ходе пресс-конференции, посвященной старту в Псковской области федерального проекта «Ты – предприниматель». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает из пресс-центра газеты «Псковская правда».

По словам Светланы Седуновой, в этом году в рамках проекта обучение для школьников будет проходить в Великих Луках, в Стругах Красных, Острове, Пскове. В областном центре этим займутся в 10-й школе и инженерно-лингвистической гимназии.

«Идей у старшеклассников много, нам необходимо научить воплощать их», – пояснила она. По словам Светланы Седуновой, «образовательные программы готовы - это интерактивные занятия, тренинги». «Это не просто теоретические занятия, но программа, построенная на основе потребностей нашего региона, чтобы это было максимально практикоориентированно, чтобы дети поняли, что они и здесь могут реализоваться, не уезжая в другие регионы», - добавила директор Центра инноваций социальной сферы.

Отметим, программа «Ты – предприниматель» на федеральном уровне сопровождается и контролируется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Ее цель – развитие молодежного предпринимательства в России. Задачи программы - популяризация предпринимательства и вовлечение молодых людей в бизнес; бесплатное обучение созданию и развитию своего бизнеса; создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки выхода на рынок; государственная поддержка начинающих молодых предпринимателей. Участники программы - молодые люди в возрасте до 30 лет, желающие создать собственный бизнес.