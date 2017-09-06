По итогам проекта «Ты – предприниматель» в Псковской области 22 человека должны создать новый бизнес

11:36, 06 сентября 2017, ПАИ

По итогам проекта «Ты – предприниматель» в Псковской области 22 человека должны создать новый бизнес, сообщила в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 6 сентября, заместитель начальника отдела по государственной молодежной политике Государственного управления образования Псковской области Светлана Мацкевич.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, она рассказала, что по плану сертификаты об окончании соответствующей программы должны получить 223 человека. Всего же в ней будут задействованы 596 человек.

Псковский бизнес-инкубатор также примет участие в этой работе, добавил заместитель директора учреждения Дмитрий Михайлов. Сотрудники бизнес-инкубатора будут консультировать участников. «Например, в прошлом году многие интересовались видами поддержки для предпринимателей. Прошло порядка 580 консультаций», - рассказал он.

Отметим, программа «Ты – предприниматель» на федеральном уровне сопровождается и контролируется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Ее цель – развитие молодежного предпринимательства в России. Задачи программы - популяризация предпринимательства и вовлечение молодых людей в бизнес; бесплатное обучение созданию и развитию своего бизнеса; создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки выхода на рынок; государственная поддержка начинающих молодых предпринимателей. Участники программы - молодые люди в возрасте до 30 лет, желающие создать собственный бизнес.