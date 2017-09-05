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Экономика

Перевозчик незадекларированной одежды привлечен к отвтетственности благодаря псковским таможенникам

На таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска Бурачки Псковской таможни пресечено перемещение незадекларированных товаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

В результате досмотра сотрудники таможни установили, что в грузовом отделении транспортного средства международной перевозки перемещался товар, сведения о котором не были указаны в товаросопроводительных документах. Общее количество позиций незаявленного товара составило 140 наименований. Детские комбинезоны, футболки, джемпера, костюмы, шорты, мужские пиджаки и костюмы, юбки, брюки, детские толстовки и другое (общий вес - 5456 килограммов) перемещались из Латвии.

В другом случае в ходе таможенного досмотра было выявлено, что в грузовом отделении перемещался товар с превышением количества грузовых мест и веса и, кроме заявленного в товаросопроводительных документах, перемещалось еще 3500 килограммов изделий из пластика и стекла в различном ассортименте, сведения о которых не были представлены таможенному органу. Товар также перевозился из Латвии.

По этим фактам сообщения таможенному органу недостоверных сведений о наименовании товаров при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС возбуждены дела об административных правонарушениях. Перевозчики привлечены к административной ответственности.

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