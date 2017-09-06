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Общество

Пять улиц в Великих Луках временно остались без электричества

6 сентября в Великих Луках произведено отключение части потребителей ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

До 17:00 без электричества придется обойтись жителям домов по улицам Яна Арно, Ухтомского, Межевой, Новой, в Заводском проезде.

Также 8 сентября с 9:00 до 12:00 планируются отключение потребителей на улицах З-ей Ударной Армии, 74-106 и Половской, 1-27; с 13:00 до 16:00 — на улице Продольной, 1-34 и 51-75.
 

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