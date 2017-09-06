Материальную помощь из фонда «Земляки» получат пострадавшие из-за непогоды семьи Пыталовского района

11:58, 06 сентября 2017, ПАИ

Материальную помощь из фонда «Земляки» получат 18 семей Пыталовского района, которые пострадали от подтоплений в результате сильных дождей в конце августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда.

Такое решение было принято на заседании районного Совета фонда. Напомним, что в конце августа из-за сильных дождей многие местные жители лишились части урожая, погиб скот, пчелы, требует ремонта садовая техника, повреждены подвалы домов. Всего из средств фонда «Земляки» в помощь пострадавшим от наводнения поступит 33 тысячи рублей, которые будут распределены в зависимости от размера ущерба в суммах от 500 до 5000 рублей.

«Мы планируем, что выделение материальной помощи начнется уже на следующей неделе, – рассказала координатор благотворительного фонда Елена Полонская. – Оно будет осуществляться через председателя районного отдела фонда «Земляки», вместе с главами волостей. Для того, чтобы семьи не несли дополнительных материальных расходов, представители фонда «Земляки» сами приедут к ним в волость с материальной помощью».

Добавим, фонд «Земляки» помогает жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Благотворительная организация создана по инициативе депутата Александра Козловского, который перечисляет туда половину своей зарплаты в Госдуме. Работа в фонде осуществляется на общественных началах.