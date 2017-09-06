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Общество

Студенты Псковского кооперативного техникума получили сертификаты на бесплатные экскурсии

В Псковской областной универсальной научной библиотеке прошла информационно-познавательная программа «ИнфоМания. Большая встреча в библиотеке». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Фото пресс-службы Псковской областной библиотеки

Для студентов первого курса Псковского кооперативного техникума работали пять площадок. На самой многочисленной из них под названием «Прицел на пользу и позитивные эмоции..»,  объединившей 160 молодых псковичей, в форме флэш-презентаций специалисты библиотеки раскрыли четыре лайфхака по работе с ресурсами и сервисами библиотеки.

Фото пресс-службы Псковской областной библиотеки

Для участников встречи состоялся интерактивный розыгрыш призов. Были определены 74 студента, которые стали обладателями: сертификатов на бесплатную экскурсию в музей романа «Два капитана» и на интерактивную экскурсию в Центр по работе с редкими и ценными документами, книг современных российских и зарубежных авторов, правовых ключей для доступа к специальному выпуску системы «Гарант». Также были вручены брендированные блокноты и сертификаты на бесплатную распечатку.

На площадке «Очень-очень свободные книги» студенты пополнили свои домашние библиотеки книгами, которые пригодятся им в учебе.

Фото пресс-службы Псковской областной библиотеки

«Очередь в отдел регистрации не смогла испортить хорошее настроение и веселый настрой ребят, потому что в конце их ждал самый главный приз – бесплатный читательский билет», - добавили организаторы.

Встреча для Псковского кооперативного техникума была организована в рамках акции «Декады знаний». Библиотека приглашает к сотрудничеству и другие учебные заведения города Пскова и области. Телефон для справок 72-32-28.

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