6 сентября заканчивается прием списков наблюдателей на сентябрьских выборах

12:08, 06 сентября 2017, ПАИ

6 сентября - последний день, когда кандидаты и избирательные объединения должны предоставить списки наблюдателей в территориальные избирательные комиссии (ТИК) области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Ранее, председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков отмечал, что «роль наблюдателей в легитимном выборном процессе и повышении доверия к выборам трудно переоценить, поэтому очень важно, чтобы они могли беспрепятственно наблюдать за ходом выборов» и призвал все партии«максимально обеспечить участие наблюдателей в единый день голосования 10 сентября».

Напомним, что избирательные объединения, зарегистрированный кандидат вправе назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно вести наблюдение в помещении для голосования.

Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию.

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов комиссий, полномочия которых приостановлены в соответствии с действующим законодательством.

Списки наблюдателей не позднее чем за 3 дня до дня голосования предоставляются в территориальную избирательную комиссию. В них должны быть указаны фамилии, имена и отчества наблюдателей, адрес их места жительства, № УИК, наименование комиссии, куда направляется наблюдатель.

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, интересы которых представляет данный наблюдатель.

Направление должно быть представлено в избирательную комиссию, в которую делегируется наблюдатель, в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования.

В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование комиссии, куда направляется наблюдатель. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

В соответствии с изменениями, произошедшими в избирательном законодательстве, удаление наблюдателя с избирательного участка теперь возможно исключительно в судебном порядке.

Законом «Избирательный кодекс Псковской области» не предусмотрена возможность назначения наблюдателей иными общественными объединениями, которые не являются избирательными объединениями.