«Сбербанк» открыл псковскому заводу «АВАР» кредитную линию на 20 млн рублей
«Сбербанк» открыл псковскому заводу «АВАР» кредитную линию в размере 20 млн рублей.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе финансовой организации, средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и пополнение собственных оборотных активов.
Отметим, «АВАР» (АО «Автоэлектроарматура») – одно из крупнейших псковских предприятий по производству автокомплектующих для отечественного автомобилестроения. Автокомпоненты под торговой маркой «АВАР» поставляются ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «GM-АВТОВАЗ», ООО «АЗ «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «МАЗ» и другим.