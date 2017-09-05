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Экономика

«Сбербанк» открыл псковскому заводу «АВАР» кредитную линию на 20 млн рублей

«Сбербанк» открыл псковскому заводу «АВАР» кредитную линию в размере 20 млн рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе финансовой организации, средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и пополнение собственных оборотных активов.

Отметим, «АВАР» (АО «Автоэлектроарматура») – одно из крупнейших псковских предприятий по производству автокомплектующих для отечественного автомобилестроения. Автокомпоненты под торговой маркой «АВАР» поставляются ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «GM-АВТОВАЗ», ООО «АЗ «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «МАЗ» и другим.

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