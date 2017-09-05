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Экономика

На оплату кредитов россияне отдают 32% своего дохода

Номинальный уровень кредитной нагрузки по России составил 32%. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Год назад он достигал 34%, пишет «Российская газета».

Доля дохода, которую россияне отдают банку в виде платежей по кредитам остается в пределах нормы. Нормальным в банковской классификации считается показатель на уровне 30-35%.

Средний платеж россиян по кредитам составляет 12,3 тысяч рублей.

Самый низкий уровень кредитной нагрузки выявлен в Ямало-Ненецком АО (17%), Сахалинской области (21%), Ненецком АО (22%), в Камчатском крае (22%) и на Чукотке (23%). А самый высокий - в Карачаево-Черкесии (62%), Ивановской области (57%), Кабардино-Балкарии (57%), Калмыкии (55%), Тамбовской (52%) и Саратовской областях (52%).

Самые большие платежи по кредитам оказались у столичных жителей и северян: 20,8 тыс. руб. - на Чукотке, 18,9 тыс. руб. - в Москве, 18,2 тыс. руб. - в Магаданской области, 17,6 тыс. руб. - в ХМАО.

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