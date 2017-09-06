Более 5 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа

12:22, 06 сентября 2017, ПАИ

На сегодняшний день в Пскове от гриппа привиты около 40 детей и около 5000 взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковская городская поликлиника призывает псковичей сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя и окружающих от эпидемии. Количество детской и взрослой вакцины в поликлиниках достаточно, кроме того на складе ГП «Фармация» имеется необходимое количество вакцины для иммунизации всего планового количества населения.

Псковская городская поликлиника проводит вакцинацию против гриппа по следующим адресам: поликлиника № 1, улица Кузнецкая, 19, кабинеты № 10, № 12, с 8:00 до 16:00, телефоны 66-53-29, 66-53-50; поликлиника № 2, улица Коммунальная, 23, кабинет № 4, с 8:00 до 17:00, телефон 57-33-66; поликлиника № 3, улица Индустриальная, 8, кабинет № 7, с 8:00 до 16:00, телефон 53-62-14; в офисах врача общей практики: улица Николая Васильева, 83а с 8:00 до 16:00, телефон 73-42-33; улица Черняховского, 2/29, по расписанию работы врача общей практики, телефон 62-54-30; улица Коммунальная, 81, с 8:00 до 16:00, телефон 55-51-20; улица Красноармейская, 26, с 8:00 до 16:00, телефон 57-38-09; улица Алехина, 10, с :8:00 до 12:00, телефон 75-00-89.

Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Возможна организация вакцинации по месту работы.

Телефон приемной главного врача 53-49-42, заместителя главного врача по профилактической работе 53-62-14.

Отметим, в Пскове за последнюю неделю резко возросло количество заболевших ОРВИ. Темп прироста по сравнению с прошлой неделей составляет 49,3%, что ниже эпидемического порога на 31%. Случаев гриппа не установлено.