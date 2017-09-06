Установка детских площадок началась в Пскове
В Пскове в рамках Плана благоустройства города началась установка детских площадок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Работы проводятся в два этапа. С 4 сентября производится обустройство песчаных оснований. Подготовительный этап завершен на улицах Олега Зобова, 11а, 13, 19 и Лепешинского, 12.
С 15 сентября подрядчик, выигравший муниципальный контракт, начнет установку элементов игровых площадок.
В этом году детские площадки будут установлены по следующим адресам: Олега Зобова, 11а, 13, 19, Лепешинского 8, 10, 12, 14, 16а, Новгородская, 14, 14а, Петрова, 2, 2а, 4, А. Алёхина, 10, Коммунальная, 58, Западная, 21, Максима Горького, Коммунальная, 26, 14/6, Достовалова, 10, 12, Советская, 45, 47, Энтузиастов, 5,7.