8 сентября в Пскове состоится акция к Дню оказания первой медпомощи

12:32, 06 сентября 2017, ПАИ

8 сентября областной центр медицинской профилактики и Псковская станция скорой медпомощи проводят акцию, приуроченную к Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В акции примут участие учащиеся 1-2 курса (60 человек). Мероприятие состоится в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса (ул. Леона Поземского, 122). В ходе акции предполагается интерактивная лекция, мастер класс, распространение информационных памяток.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений, происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. Травмы и увечья являются основной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет и приводят к десяткам миллионов случаев обращений в больницы за неотложной помощью. По данным официальной статистики РФ за последние десятилетия травматизм занимает одно из ведущих мест среди показателей смертности и инвалидности.

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи, инициаторами которого выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.