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Общество

Министр труда России: 60% бедных - семьи с детьми

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сегодня, 6 сентября, в рамках Восточного экономического форума заявил о необходимости решать проблему бедности семей с детьми.

Как сообщает «РИА Новости», глава министерства сказал: «60 % бедных — это семьи с детьми. Эту тему надо решать. И здесь это не только выплаты, но и развитие инфраструктуры. Если бы мама могла воспользоваться услугами детсада, когда хочет выйти на работу, она была бы менее бедная».

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