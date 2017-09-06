Министр труда России: 60% бедных - семьи с детьми
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сегодня, 6 сентября, в рамках Восточного экономического форума заявил о необходимости решать проблему бедности семей с детьми.
Как сообщает «РИА Новости», глава министерства сказал: «60 % бедных — это семьи с детьми. Эту тему надо решать. И здесь это не только выплаты, но и развитие инфраструктуры. Если бы мама могла воспользоваться услугами детсада, когда хочет выйти на работу, она была бы менее бедная».