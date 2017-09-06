«Ростелеком» приглашает на всероссийский киберспортивный фестиваль в Пскове

13:08, 06 сентября 2017, ПАИ

В субботу, 10 сентября, в Пскове состоится всероссийский киберфестиваль «Кубок Простории».

В этот день в спортивно-развлекательном парке «Простория» – единственной площадке в Пскове, которая позволяет провести соревнования по компьютерному спорту на международном уровне — пройдет масштабный чемпионат по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) с призовым фондом 100 000 рублей. Мероприятие соберет сильнейших киберспортсменов Псковской области, а также гостей из Московской, Смоленской, Ленинградской, Волгоградской, Новгородской областей, Татарстана и Удмуртской Республики и другие — всего более 150 игроков.

Помимо киберсоревнований на фестивале будут организованы выставка оружия и моделей советской техники, косплей шоу, розыгрыши призов среди игроков и зрителей, настольные игры, робототехника, 3D-принтер, игровые симуляторы, виртуальные танцы, а также турниры по компьютерным дисциплинам: Dota 2, FIFA 17, World of Tanks, Hearthstone, Overwatch.

Организаторы приглашают всех желающих на официальное открытие киберфестиваля, которое состоится 10 сентября в 13.00 в спортивно-развлекательном парк «Простория» по адресу: Псков, Иркутский переулок, д.2.

С подробной программой киберфестиваля можно ознакомиться в официальной группе vk.com/prostoryacup

Отметим, организаторами фестиваля выступают СРП «Простория», компания «Ростелеком», «Федерация компьютерного спорта Псковской области», Центр науки и спорта «Без Предела» при поддержке управления культуры администрации Пскова и компании GIGABYTE.