Случай трихинеллеза у дикого кабана выявлен в Псковской области

13:15, 06 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области выявлен случай трихинеллеза у дикого кабана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном Центре гигиены и эпидемиологии.

26 августа в Стругокрасненском районе охотник добыл дикого кабана. 28 августа, в соответствии с разрешением на добычу, мясо доставлено в Псковскую облветлабораторию, где методом компрессорной трихинеллоскопии в 96 срезах мышечной ткани обнаружены личинки трихинелл. Со слов охотника, мясо в пищу не употреблялось. Туша кабана утилизирована в ООО «Ветсанэкология».

Аналогичный случай в Псковской области произошел в июне в Псковском районе недалеко от Крыпецкого монастыря.

Трихинеллез – острый гельминтоз человека и млекопитающих, важное медико-социальное значение которого обусловлено тяжестью клинических проявлений, нередко потерей трудоспособности, а в отдельных случаях летальным исходом. Для этой инвазии характерна лихорадка, мышечные боли, кожные высыпания, поражения миокарда, легких, центральной нервной системы.