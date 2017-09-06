Андрею Турчаку подарили «ежовые» рукавицы

13:35, 06 сентября 2017, ПАИ

6 сентября в Порховском социально-культурном комплексе прошел шестой областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2017». В этом году в ставшем уже традиционным мероприятии приняли участие победители муниципальных смотров — садоводы, огородники и сельхозтоваропроизводители из 24-х районов области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Постоянный гость фестиваля, губернатор Псковской области Андрей Турчак поблагодарил участников за трепетное отношение к труду и земле. «Какой бы выбор ни сделали члены жюри, все, кто отдает свой труд, свое внимание земле, вы все для нас победители», — подчеркнул он.

От имени принимающей стороны достижения огородников отметил Виктор Степанов. «Когда смотришь на наших ветеранов и их улыбающиеся лица, понимаешь, что никакие санкции нам не страшны. Псковская область сама себя прокормит с помощью нашего трудолюбивого народа», — сказал он.

Кроме того, в ходе выставки фермеры продемонстрировали гостям свои победы в области сельского хозяйства. Несмотря на холодное и дождливое лето опытные огородники вырастили небывалый урожай. Садовод-любитель и ежегодный участник конкурса из Пскова Борис Кадаяс угостил губернатора Андрея Турчака виноградом со своего участка и иван-чаем. Мед в сотах и травяной чай он попробовал у пчеловодов из Себежского района, а жители Струг Красных рассказали главе региона о технологии приготовления домашнего сыра. Печорский фермер Виктор Баранов предложил губернатору редкие сорта малины и голубики, ветераны из Дновского района подарили руководителю области «ежовые» рукавицы.

Павел Рыбачек из Плюсского района, который участвует в конкурсе вместе со своей большой семьей, сыграл для Андрея Турчака на флейте. Он вместе с сестрой Полиной заявлен в номинации «Лучшая детская грядка».

Всего в конкурсе «Ветеранское подворье-2017» девять номинаций, в том числе «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший садово-огородный участок», «Лучший цветовод», «Лучший уголок отдыха», «Лучший в животноводстве и полеводстве», «Лучший в декоративно-прикладном творчестве», «Лучшая усадьба ландшафтного дизайна» и «Лучший пчеловод».

Организатором ежегодного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» является Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Псковской области совместно с Главным государственным управлением сельского хозяйства и гостенадзора Псковской области и Псковским областным Собранием депутатов.

Все конкурсанты «Ветеранского подворья-2017» получат Благодарственные письма за участие.