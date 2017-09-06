В Пскове наркодилеры вербуют помощников через соцсети

13:41, 06 сентября 2017, ПАИ

Жители Пскова получают в социальной сети «ВКонтакте» предложения о «рискованной» подработке с «достойным заработком», сообщают читатели Псковского агентства информации. По их мнению, речь может идти как о создании граффити с рекламой интернет-площадок, торгующих запрещенными веществами, так и об услугах наркокурьеров.

Напомним, в конце августа на фасады домов в центре Пскова были нанесены многочисленные граффити с призывом к употреблению запрещенных наркотических средств и адресами интернет-сайтов и групп в социальных сетях.

3 сентября сотрудники полиции задержали с поличным двух молодых людей, рисовавших эти граффити. Ими оказались уроженцы Республики Коми 1995 и 1997 годов рождения, в Псков приехали поступать в учебные заведения. По их словам, в одной из социальных сетей они получили анонимное предложение о работе. Для ее выполнения необходимо было зарегистрироваться в одном из популярных месседжеров, куда пришло задание: распространять объявление с определенным текстом, отчетность - по фото, оплата - через платежный терминал. Со слов задержанных, им удалось нанести порядка 50 надписей. Каждое объявление оценивалось в 70 рублей.

Отметим, что граффити с информацией о наркотиках продолжают появляться в Пскове, причем в самых неожиданных местах. Например – у здания прокуратуры Псковской области.