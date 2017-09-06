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Общество

Новые светофоры и знаки появятся на федеральных дорогах в Псковской области до конца года

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявило аукцион на установку элементов обустройства автодорог федерального значения в Псковской и Ленинградской областях. На сайте госзакупок объявлен конкурс на выполнение этих работ.

Начальная цена контракта — 12 млн 20 тысяч рублей. В частности, 5,6 млн планируется направить на установку светофорных объектов на пересечениях и примыканиях дорог в Псковской области, 4,3 млн — на металлическое барьерное ограждение (сбоку от оси проезжей части). Еще 1 млн рублей предусмотрен на установку в регионе дублирующих дорожных знаков на пешеходных переходах 5.19.1, 5.19.2 над проезжей частью, на Г-образных опорах.

Подрядчик должен уложиться в срок до 15 декабря 2017 года.

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