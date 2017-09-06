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Общество

Юная псковичка приняла участие в «почтовой смене» в лагере «Артек»

Псковичка Елизавета Кудряшова приняла участие в «почтовой смене» в детском лагере «Артек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Почты России».

На протяжении трех недель ребята, среди которых были победители конкурсов, организованных Почтой России, писали письма и сражались в «Битве лайков», создавали произведения искусства из конвертов и марок и учились «находить весь мир в почтовом ящике. «В осеннюю непогоду с особенной теплотой я вспоминаю свой летний отдых в «Артеке», жаркие дни и плеск морских волн», – рассказала Елизавета Кудряшова. Приехав в «Артек», она впервые увидела море, познакомилась со сверстниками из других далеких городов.

«Почтовая смена стала для меня незабываемой, – делится Елизавета Кудряшова. – Восхождение на гору Аю-Даг, экскурсии в Феодосию, Севастополь и по южному берегу Крыма. Почтовая эстафета, музыкальный конкурс, благотворительная ярмарка и множество творческих заданий, каждый день было что-то новое».

По словам Елизаветы Кудряшовой, ребята изучили историю почты: узнали, что такое почтовая гоньба, как использовали почтовых голубей, когда были выпущены первые в мире марки. Кинологи рассказали ребятам о «собачьих профессиях».

«В свои 14 лет Елизавета Кудряшова твердо уверена в том, что активная жизненная позиция поможет ей реализовать свои таланты, откроет новые возможности и перспективы, ведь именно об этом она написала в своей конкурсной работе. Сегодня Елизавета Кудряшова ученица Псковского технического лицея, а в будущем она видит себя успешной студенткой престижного ВУЗа, возможно почтового», - отметили в пресс-службе.

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