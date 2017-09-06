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Общество

Областная библиотека представляет материалы к 85-летию Александра Бологова

7 сентября исполняется 85 лет псковскому писателю Александру Бологову. В Псковской областной универсальной научной библиотеке открылась книжная выставка «Если звезды зажигают…», посвященная этому событию. Именно так называлась первая книга писателя, вышедшая в свет 1972 году в Ленинграде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

На выставке представлены библиографический указатель литературы из серии «Писатели земли Псковской», в который вошли книги писателя, справочные издания, публикации в периодической печати и сборниках, отзывы, рецензии, статьи о жизни и творчестве Александра Бологова, сборники повестей и рассказов «Облака тех лет», «Окна чужого дома», роман «Слепые крылья мельницы», издания разных лет путеводителей «Псков» и «Псков на ладони», альманах псковских писателей «Скобари» (составитель А. А. Бологов) и другие издания.

Выставка «Если звезды зажигают…» работает в отделе краеведческой литературы до конца сентября 2017 года.

Произведения писателя представлены на краеведческом сайте «Псковиана».
 

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