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Общество

Прокуратура защищает трудовые права бывших работников «Псковавиа»

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства по обращению бывших работников ОАО «Псковавиа» и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что выплаты всех сумм в день увольнения произведены не были, компенсация до настоящего времени не выплачена.

В этой связи внесено представление, в отношении юридического лица - ОАО «Псковавиа» - возбуждено дело об административном правонарушении.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

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