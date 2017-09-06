Прокуратура защищает трудовые права бывших работников «Псковавиа»

14:17, 06 сентября 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства по обращению бывших работников ОАО «Псковавиа» и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что выплаты всех сумм в день увольнения произведены не были, компенсация до настоящего времени не выплачена.

В этой связи внесено представление, в отношении юридического лица - ОАО «Псковавиа» - возбуждено дело об административном правонарушении.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения нарушений находится на контроле надзорного ведомства.