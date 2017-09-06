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Политика

Александр Котов поднялся на 2 строчки в медиарейтинге глав заксобрания

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов поднялся на 2 позиции в медиарейтинге глав заксобраний российских регионов, составленном компанией «Медиалогия», и занял по итогам августа 18 строчку. Его медиаиндекс составил 1367 пунктов.

При этом лидерами рейтинга оказались председатели парламентов Чечни Магомед Даудов (5962,2 пункта), Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (5841,4 пункта) и Татарстана Фарид Мухаметшин (5678,9 пунктов).

Отметим, рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Медиаиндекс персон, попавших в рейтинг — это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг этих людей. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый медиа.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

·         влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

·         характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

·         роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

·         наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

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