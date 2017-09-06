Профессию строителя освоили воспитанники Красногородской школы-интерната

15:06, 06 сентября 2017, ПАИ

Воспитанники Красногородской специальной школы-интерната попробовали себя в роли строителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Детского фонда.

В Красногородской спецшколе, где постоянно проживают около 100 детей с особенностями развития, особое внимание уделяется их подготовке к самостоятельной жизни. Для этого девочек обучают ведению домашнего хозяйства, а мальчиков учат справляться с бытовыми трудностями и неисправностями. Теперь последние на практике смогут отточить и закрепить полученные умения и навыки в области ремонта. Такая возможность появилась у ребят благодаря поддержке филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком».

Представители ПАО «Ростелеком» выделили более 30 000 рублей на покупку необходимых строительных материалов и инвентаря. Теперь ребята пробуют себя в роли строителей: штукатурят, шпаклюют и красят стены, крепят плинтус и наличники. «Такие навыки очень помогут им во взрослой самостоятельной жизни, также многие воспитанники планируют поступить в строительный техникум и связать свою дальнейшую жизнь именно с этой профессией», - считают в Фонде.

Напомним, что сотрудники филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» уже более 10 лет патронируют Красногородскую специальную школу-интернат и стараются сделать жизнь ребят радостнее. Команда «Ростелеком» поддерживает проекты, реализуемые на базе школы-интерната, выделяя средства на эти цели. Кроме того, несколько раз в год сотрудники «Ростелеком» обязательно навещают своих подопечных, чтобы пообщаться с ребятами и устроить для них маленький дружеский праздник.

Так, например, только за 2016 год благодаря поддержке ПАО «Ростелеком» в Красногородской специальной школе-интернате удалось реализовать несколько проектов на общую сумму в 90 000 рублей. По итогам проекта «Умелые руки не знают скуки» воспитанники школы-интерната получили новые знания и смогли применить их: мальчики – в области ремонта, а девочки – в области пошива одежды. В рамках другого проекта удалось приобрести стиральную машинку и всю сопутствующую комплектацию, а также различные чистящие средства, с помощью которых старшеклассники смогут еще усерднее учиться налаживать свой быт.

«От лица подопечных Детский фонд благодарит филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» и лично Ольгу Родионову за регулярную помощь особенным детям и деятельную заботу об их будущем. Сердечное вам спасибо», - отметили в Фонде.