Готовность к выборам в органы местного самоуправления и госвласти оценил облизбирком

14:33, 06 сентября 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области на очередном заседании рассмотрела вопрос о готовности территориальных избирательных комиссий к проведению голосования в Единый день голосования на выборах 10 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.

Члены комиссии с правом решающего голоса проинформированы о проделанной участниками избирательного процесса работе в ходе подготовки к проведению предстоящих выборов в органы местного самоуправления и власти.

10 сентября в регионе пройдут 38 избирательных кампаний, по итогам которых, должно быть замещено 396 вакантных мандатов. Организацию выборов будут обеспечивать 24 территориальные избирательные комиссии и 560 участковых избирательных комиссий.

Избирательная комиссия Псковской области регулярно проводила обучение председателей, заместителей председателей, секретарей территориальных избирательных комиссий и системных администраторов ГАС «Выборы» и и обеспечила проведение обучение в рамках государственного контракта членов территориальных, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, резерва составов УИК, для единообразного применения на территории Псковской области предложила ТИКам образцы и формы документов для организации выдвижения и регистрации кандидатов, формы избирательной документации, которые они доработали и утвердили на своих заседаниях. Также облизбирком сформировал резерв составов УИК для замещения вакантных мест в участковых избирательных комиссиях.

Территориальные избирательные комиссии обеспечили процедуру выдвижения и регистрации кандидатов. Всего было выдвинуто 2000 кандидатов, отказано в регистрации 67 кандидатам, утратили статус кандидатов 16 кандидатов и выбыло после регистрации -37 человек, таким образом, участие в выборах примут 1880 зарегистрированных кандидатов, тем самым обеспечивая высокую конкуренцию.

ТИКи организовали взаимодействие с местными отделениями политических партий, общественных организаций инвалидов, органами местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения предстоящих выборов и обеспечили контроль за проведением предвыборной агитации участниками избирательного процесса, в том числе и в средствах массовой информации.

Приняты решения об использовании технологии ускоренного ввода протоколов участковых избирательных комиссий -OR-кодов. Такая новация будет использована на 216 избирательных участках. Для ее применения органами местного самоуправления предоставлено технологическое оборудование. Территориальные избирательные комиссии совместно с Избирательной комиссией Псковской области обеспечивают подготовку операторов из числа членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для реализации данной задачи.

При проведении выборов депутатов Псковской городской Думы предусмотрено использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на 50 избирательных участках города Пскова за счет денежных средств местного бюджета, выделенных на подготовку выборов. Также на выборах депутатов Псковской гордумы будет использовано видеонаблюдение на 10 избирательных участках.

Организована работа «горячей линии» для избирателей по телефону 8-900-995-64-01. В установленном порядке рассматриваются заявления и обращения участников избирательного процесса и граждан.

Территориальные избирательные комиссии своевременно утвердили формы и тексты избирательных бюллетеней, обеспечили их изготовление и доставку в территориальные избирательные комиссии.

ТИКами организовано досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях, а также и в участковых избирательных комиссиях. Участковые избирательные комиссии обеспечены в полной мере технологическим оборудованием.

Изготовлены все необходимые материалы для размещения на информационных стендах в помещениях участковых избирательных комиссиях.

Участковые избирательные комиссии организовали доставку избирателям приглашений о дате и месте голосования на выборах, а также ведение реестров поступивших обращений избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования.

Осуществляется аккредитация представителей средств массовой информации для объективного и гласного освещения хода голосования, подсчета голосов избирателей и составления протоколов об итогах голосования и результатах выборов на избирательных участках в день голосования.

Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований профинансированы денежными средствами для подготовки и проведения выборов.

В единый день голосования для освещения хода голосования на выборах 10 сентября организована работа информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

Таким образом, комплекс организационных, правовых и технологических мероприятий, предусмотренных Законом Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области» по организации и проведении выборов 10 сентября выполнен в полном объеме.

Руководствуясь статьей 19 Закона Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области», Избирательная комиссия Псковской области данную информацию приняла к сведению.

Напомним, 10 сентября в Псковской области пройдут выборы депутатов районных Собраний в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Красногородском, Локнянском,Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Стругокрасненском, Усвятском районах и депутатов городских Дум в Пскове и Великих Луках, а также выборы выборы глав муниципалитетов в Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах, дополнительные выборыдепутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (г. Великие Луки), дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу №2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» по одномандатному избирательному участку №7, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП «Опочка» по одномандатному избирательному округу №12, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП «Струги Красные» по одномандатному округу №5, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП «Дно» по многомандатному избирательному округу №2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Артемовская волость» по многомандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата СП «Писковическая волость» по одномандатному округу №1.