В Пскове готовятся к Международной выставке кошек

14:35, 06 сентября 2017, ПАИ

11-12 ноября в Ледовом дворце Пскова планируется проведение Международной выставки кошек «Кубок Плескавы — 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе любителей кошек «Плескава».

Предстоящее мероприятие будет участвовать в рейтинге TopCat, отметили организаторы.

В рамках выставки пройдут монопородные шоу, WCF-Ring для взрослых и молодых животных, а также WCF-Ring Neuter для кастрированных котов. Экспертами выступят специалисты из России и Германии.

Запись на выставку, в каталог завершится по мере набора 130 животных, но не позднее 4 ноября. Подать заявку онлайн можно здесь.